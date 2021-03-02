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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı (2)

ANKARA - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı (2)

- Öğrencilerin teneffüse çıkması - Öğrencilerle röportaj - Öğretmen Serpil Civelek Özgür'ün konuşması - Öğretmenlerin okul bahçesinde öğrencilerle oyun oynaması - Öğrencilerin teneffüsün sonunda okula girmesiANKARA (AA) - Başkentte yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Türkan Yamantürk İlkokulunda ilk ders zili çaldı. (2)

Kullar Öğrenciler Okul Bahçesi Yüz Yüze 

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