ANKARA - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı (1)
- Öğrencilerin aileleri ile okula gelmesi - Öğrencilerin okula girmesi - Öğrencilerin okul girişinde dezenfektan kullanması - İstiklal Marşı okunması - Öğrencilerin sınıflara girmesiANKARA (AA) - Başkentte yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Türkan Yamantürk İlkokulunda ilk ders zili çaldı. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım