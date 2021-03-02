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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı (1)

ANKARA - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı (1)

- Öğrencilerin aileleri ile okula gelmesi - Öğrencilerin okula girmesi - Öğrencilerin okul girişinde dezenfektan kullanması - İstiklal Marşı okunması - Öğrencilerin sınıflara girmesiANKARA (AA) - Başkentte yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Türkan Yamantürk İlkokulunda ilk ders zili çaldı. (1)

Kullar Yüz Yüze 

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