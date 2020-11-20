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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı (2)

ANKARA - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı (2)

- Karanfil sokak - Lokantalardan görüntüler - Zabıta ve polis ekiplerinden görüntüANKARA - İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00 itibariyle Ankara 'da başladı.
Bu kapsamda, yeme - içme yerleri sadece telefonla ya da online sipariş alacak.

Polis Koronavirüs Online Polis Ekipleri 

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