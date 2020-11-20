ANKARA - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı (2)
- Karanfil sokak - Lokantalardan görüntüler - Zabıta ve polis ekiplerinden görüntüANKARA - İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00 itibariyle Ankara 'da başladı. Bu kapsamda, yeme - içme yerleri sadece telefonla ya da online sipariş alacak.
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