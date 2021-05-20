Ankara’ya gönderilen uyuşturucu Elazığ’da yakalandı



- Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından bir araca düzenlenen operasyonda, Ankara’ya gönderildiği öğrenilen 12 kilogram esrar ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadelede kapsamında çalışma yaptı Çalışmada ekipler, şüpheli Ö.F.B.’yi tespit edip bulunduğu aracı da belirledi. Bunun üzerine araca operasyon yapıldı. Şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada, poşetlere sarılarak paketlenip valize yerleştirilen 12 kilogram esrar ele geçirildi. Şüphelinin esrarı Doğu illerinden tedarik edip Ankara’ya götürmeye çalıştığı öğrenildi. Şüpheli hakkında "Uyuşturucu Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Temin Etmek, Uyuşturucu Madde Nakil Etmek" suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.



