ANKARA - Varank: 'Yardımlarımız Hindistan'a ulaştı'
ANKARA - Varank: "Yardımlarımız Hindistan'a ulaştı" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "COVID - 19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi" kapsamında hazırlanan "COVID - 19'un Kırılgan Sektöre Etkileri Raporları Tanıtım Toplantısı"na video konferans yöntemiyle iştirak etti. (2)
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