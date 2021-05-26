ANKARA - Varank: '14 milyon vatandaşımıza hibe gelir desteği verdik'
ANKARA - Varank: "14 milyon vatandaşımıza hibe gelir desteği verdik" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "COVID - 19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi" kapsamında hazırlanan "COVID - 19'un Kırılgan Sektöre Etkileri Raporları Tanıtım Toplantısı"na video konferans yöntemiyle iştirak etti. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım