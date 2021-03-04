ANKARA - Vali Şahin, 'Dinamik Denetim Süreci' kapsamında denetim faaliyetlerine katıldı (1)
ANKARA - Vali Şahin, "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında denetim faaliyetlerine katıldı (1) - Ankara Valisi Vasip Şahin'in esnaf ziyaretleri yapması - Ankara Valisi Vasip Şahin'in mekan sahiplerini tedbirler konusunda uyarması - Ankara Valisi Vasip Şahin'in basın mensuplarına açıklamada bulunmasıANKARA - İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği Kovid - 19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi kapsamında denetimlere başlandı. Ankara Valisi Vasip Şahin de denetimlere katıldı. (1)
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