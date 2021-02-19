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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - Uzman çavuşların emeklilik yaş haddinin 55'e indirilmesi

ANKARA - Uzman çavuşların emeklilik yaş haddinin 55'e indirilmesi

- Uzmanlar Federasyonu Başkanı Ali Tilkici'den görüntü - Uzmanlar Federasyonu Başkanı Ali Tilkici'nin konuşmasıUzmanlar Federasyonu Başkanı Tilkici, uzman çavuşların emeklilik yaş haddinin 55'e indirilmesini olumlu karşıladıklarını bildirdi: - "55 yaş emeklilik yaş haddiyle beraber yeni kadroların açılması ve vücudun yıpranmasının göz önünde bulundurulması gerekiyor"ANKARA (AA) - MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Uzmanlar Federasyonu Başkanı Ali Tilkici, uzman çavuşların emeklilik yaş haddinin 55'e indirilmesinin olumlu karşıladıklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline ilişkin kanun teklifinin yasalaşmasıyla ilgili "Uzman çavuşların emeklilik yaş haddi 55 yaş getirildi.
Daha önce nerede ne zaman emekli olacakları belli değildi. Allah razı olsun kendilerinden." değerlendirmesinde bulundu.Uzmanlar Federasyonu Başkanı Ali Tilkici, TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'un dün TBMM'de yasalaşmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu."Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz" diyerek yıllardır mücadele ettiklerini ve bu kanunun yasalaşmasını uzun süredir beklediklerini belirten Tilkici, TSK'nın ana omurgasını ve bugün komando tugaylarının yüzde 70'ini uzman çavuşların oluşturduğunu dile getirdi.Tilkici, uzman çavuşların Suriye'de, Kuzey Irak'ta, Libya'da görev yapan yiğitler olduğunu ifade ederek, "Özlük haklarında eksiklikler vardı. Öncelikle en baş sorunları sözleşme sorunu, sözleşme ile görev yapıyorlar. Vatan görevi bir ruh meselesidir, noterden alınan bir sözleşme kağıdı ile yapılacak bir durum değildir. Meclis'te görüşülen kanun teklifinde de tüm milletvekilleri yardım edeceklerine dair söz verdi. Biz bir an önce yeni bir kanun teklifinin getirilip özlük haklarının düzeltilmesini bekliyoruz." dedi.
Uzman çavuşların emeklilik yaş haddinin daha önce belli olmadığını, bunun 55 olarak belirlenmesini olumlu karşıladıklarını söyledi.

Dün yasalaşan kanun kapsamında edinilen hakların önemli olduğunu belirten Tilkici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.Tilkici, "Bu 55 yaş emeklilik yaş haddi ile beraber yeni kadroların açılması ve vücudun yıpranmasının göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bu uzman çavuşlar, 40 kiloluk sırt çantasıyla operasyonlarda görev yapamaz. 55 yaşındaki bir uzman çavuşun operasyonel görevleri yerine getiremeyeceğinin düşünülmesi gerekli. Bizim için şu anda 52 yaş normaldi, 52 yaşta emekli edilsin, yıpranmaları göz önünde bulundurulsun. 35 yaşın üzerinde olan uzman çavuşların başka kadrolara atanması lazım." ifadelerini kullandı.

Kanun Teklifi Özlük Hakları Muhabir Uzman Çavuş Emeklilik 

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