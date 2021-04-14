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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar'dan Eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un vefatına ilişkin açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar'dan Eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un vefatına ilişkin açıklama

açıklama

( ANKARA ) ANKARA

Başbakan Kader Kalp Yetersizliği 


- Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 86 yaşında vefat etti.Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut, uzun yıllardır kalp tedavisi görüyordu. En son 28 Şubat’ta Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi’nde tedavi altına alınan Akbulut, durumu ciddileşince 10 Nisan’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Tedavisi burada devam eden Akbulut, 14 Nisan saat 14.00 sıralarında vefat etti.Eski başbakan Akbulut’un vefatından derin üzüntü duyduklarını açıklayan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Değerli arkadaşlar bugün çok hüzünlü bir haberi vermek üzere bir aradayız. Eski Başbakanlarımızdan, eski TBMM Başkanlarımızdan ve şuanda da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut’un vefat haberini vermek için bir aradayız. Akbulut, uzun yıllardır Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak bizim hastamızdı. Kalp hastalığı, kalp yetersizliği ve kalp pili tanılarıyla yıllardır takibimizdeydi. 28 Şubat’tan itibaren de önce Kalp Merkezi’nde, 10 Nisan’dan itibaren de yoğun bakımda takibi yapılıyordu. Bugün maalesef saat 14.00 civarında hayatını kaybetti. Allah’tan rahmet diliyoruz. Yoğun bakım ünitesinde gerçekten doktorlarımız, hemşirelerimiz, çalışanlarımız insanüstü bir gayret sarf etti. Ancak kaderin tecellisi, bugün saat 14.00’de Başbakan Yıldırım Akbulut’u kaybettik. Türkiye büyük bir devlet adamını bizler de uzun yıllardır takip ettiğimiz bir hastamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin” şeklinde konuştu.

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