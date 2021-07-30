Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Ankara Üniversitesi’nden 12 veteriner Manavgat’a desteğe gidiyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Ankara Üniversitesi’nden 12 veteriner Manavgat’a desteğe gidiyor

Ankara Üniversitesi’nden 12 veteriner Manavgat’a desteğe gidiyor

Rektör'ün konuşması ve uğurlamadan genel detay

( ANKARA ) ANKARA

Orman Yangınları Fakülte Mezuniyet Mezuniyet Töreni Düşünür 


- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde görevli, 12 veteriner hekim Antalya’da çıkan yangında zarar gören hayvanlara destek için, düzenlenen törenin ardından bölgeye uğurlandı. Antalya’nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada başlayan orman yangınlarının ardından birçok ormanlık alan yok oldu. Ormanlık alanlarla birlikte ormanda yaşayan canlılar da zarar gördü. Bu kapsamda yaraları sarmak amacıyla, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 12 veteriner hekim, Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet töreni öncesinde tam donanımlı bir araçla, Antalya’ya uğurlandı. “Sadece ormanlar değil, yüreğimiz yandı” Uğurlama töreninde konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Yangınla ilgili ne yapabiliriz diye düşünürken veteriner fakültemizin çok güzel bir önerisi oldu. O öneriyi de bugün itibarıyla hayata geçiriyoruz. Biliyorsunuz bizim bir merhamet medeniyeti çocuğu olduğumuzu söylemiştik. Hakikaten susuz ve aç kalan hayvanlar için vakıf kuracak bir ecdadın torunlarız. Bizim medeniyetimizin esası merhamettir. Orada yaralanan insanın ve hayvanın tedavi edilmesi, onların ellerinden tutulması, ayağa kaldırılması bizim için en şerefli ve kutsal görevdir. Veteriner fakültesi dekanımız dedi ki biz bir çalışma yaptık ve o çalışmada yangının en çok etkilediği Manavgat bölgesinde, bizde veterinerler olarak elimizi taşın altına koyarak yaralanan hayvanlarımızı tedavi etmek istiyoruz. Tıpkı ecdadımızın bize bıraktığı miras gibi o merhamet medeniyetinin temsilcileri olarak bizlerde bu konuda rol almak istiyoruz dediler. Bizde onları çok büyük memnuniyetle karşıladık. Bizde onları protokolümüzle onları hayvanlarımızı tedavi etmeleri için Manavgat’a uğurluyoruz” ifadeleri kullandı.
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı