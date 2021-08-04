Ankara Üniversitesi, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim’e “Dostluk Beratı” verdi

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( ANKARA )- Büyükelçi Hazar İbrahim: “Azerbaycan’dan gelen kardeşler izin almadan, talep beklemeden koşup geldiler” ANKARA



- Takdim töreninde konuşan Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim Türkiye’de çıkan yangınlara değinerek “Türkiye’nin son günlerinde yangınlar başını alıp gitmiş yine de Türkiye yalnız değildir. Azerbaycan’dan gelen kardeşler izin almadan, talep beklemeden koşup geldiler ve her zamanda bu böyle olacaktır” dedi.

Ankara Üniversitesi tarafından Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’e Washington Büyükelçiliğine atanmasının ardından Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine, Ankara Üniversitesi ile eğitim, akademik, sosyal ve kültürel iş birliğine verdiği önem ve yaptığı katkılardan dolayı ‘Ankara Üniversitesi Dostluk Payesi Beratı’ verildi.

Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen törene Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ve öğretim üyeleri katıldı.

“Türkiye ve Azerbaycan bayrağının Türkiye’de de Azerbaycan’da da bir farkı yok” Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen berat takdim töreninde konuşarak Büyükelçi Hazar İbrahim ile uzun süredir tanıştıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Önünüzde duran Türkiye ve Azerbaycan bayrağının Türkiye’de de Azerbaycan’da da bir farkı yok. İki bayrağında en yukarıya çıkması noktasında biz bunu görüyoruz. Savaşta da görüyoruz barışta da görüyoruz” ifadelerini kullandı. “Azerbaycan’dan gelen kardeşler izin almadan, talep beklemeden koşup geldiler” Takdim töreninde Türkiye’de çıkan yangınlar hakkında da konuşan Büyükelçi Hazar İbrahim, “Beni çok onurlandırdınız ve bu Dostluk Payesini bana takdim ettiniz. Tabi dostluk insanlar arasında olur, devletler arasında olur, toplumlar arasında da olur ama bizimki bunun ötesinde. Bizimki zaten kardeşliktir. Aynı zamanda bu payenin bir kardeşlik simgesi gibi sizlerin elinden kabul ediyorum Türkiye’nin son günlerinde yangınlar başını alıp gitmiş yine de Türkiye yalnız değildir. Azerbaycan’dan gelen kardeşler izin almadan, talep beklemeden koşup geldiler ve her zamanda bu böyle olacaktır. Çünkü bu gönül işidir, hak işidir, bu bizim tarihten gelen milli işimizdir” diye konuştu.

(ÖMR-

