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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
ANKARA - Umut Gündüz Dağ Bisikleti Kupası Yarışı, Beypazarı'nda yapıldı

ANKARA - Umut Gündüz Dağ Bisikleti Kupası Yarışı, Beypazarı'nda yapıldı

- Ferhat Yağmur Değer Spor Tesisleri önünden start alan yarış - Yarıştan görünüm - Ödül töreniUmut Gündüz Dağ Bisikleti Kupası Yarışı, Beypazarı'nda yapıldıANKARA (AA) - Ankara 'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Umut Gündüz Dağ Bisikleti Kupası Yarışı yapıldı.Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan Ferhat Yağmur Değer Spor Tesisleri önünden start alan yarışta sporcular, 4 bin 350 metrelik parkurda mücadele etti.Genç kızlar kategorisinde Funda Taşkın, genç erkekler kategorisinde Emre Yuca, elit kadınlar kategorisinde Azize Bekar, elit erkekler kategorisinde Esat Ceylan birinci oldu.Yıldız A erkekler kategorisinde Emre Şen, yıldız B kategorisinde Nafia Ege Karagöl, master 30 kategorisinde Ömer Cumhur Boyraz, master 40 kategorisinde Turgay Germen, master 50 yaş kategorisinde Mehmet Mestan, yıldız A kadın kategorisinde Emine Irmak Sezin birincilik elde etti.Organizasyonun sonunda bisikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ve organizasyona ismi verilen Umut Gündüz'ün annesi Asuman Gündüz ile babası Menderes Gündüz'e plaket verildi.

Yarış Dera Trafik Kazası Bisiklet Gori 

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