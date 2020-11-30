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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Ankara Şehir Hastanesini ziyaret etti

ANKARA - Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Ankara Şehir Hastanesini ziyaret etti

- Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal'ın karşılanması - Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel'in Şmıgal'ı hastanenin hizmet kalitesi, sahip olduğu son teknoloji, fiziki altyapısı ve nitelikli yatak kapasitesi hakkında bilgilendirmesiUkrayna Başbakanı Şmıgal, Ankara Şehir Hastanesini ziyaret ettiANKARA (AA) - Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ankara Şehir Hastanesini ziyaret etti. Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesini ziyaret eden Şmıgal'a, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe eşlik etti. Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel, Şmıgal'ı hastanenin hizmet kalitesi, sahip olduğu son teknoloji, fiziki altyapısı ve nitelikli yatak kapasitesi hakkında bilgilendirdi.Bakan Yardımcısı Alp Meşe de konuk Başbakana, Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadelede yürütülen çalışmalar ve Şehir Hastanesindeki pandemi yönetimi hakkında bilgi verdi.Ukrayna Başbakanı Şmıgal ve beraberindeki heyet daha sonra diğer bölümlerde incelemelerde bulundu.Şmıgal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildikten sonra Türkiye'den ayrılacak.

Koronavirüs Hastane Teknoloji Nitelik 

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