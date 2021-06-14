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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Türkiye Offroad Şampiyonası ilk ayak yarışına ev sahipliği yapacak Kızılcahamam'da hazırlıklar denetlendi

ANKARA - Türkiye Offroad Şampiyonası ilk ayak yarışına ev sahipliği yapacak Kızılcahamam'da hazırlıklar denetlendi

- Offroad alanı drone görüntüsü - Araçlardan görüntüTürkiye Offroad Şampiyonası ilk ayak yarışına ev sahipliği yapacak Kızılcahamam'da hazırlıklar denetlendiANKARA (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası ilk ayak yarışlarının yapılacağı Kızılcahamam'da son hazırlıklar kontrol edildi.Salgın tedbirleri nedeniyle 10 - 11 Temmuz'a ertelenen yarışların yapılacağı pistte Kaymakam Can Aksoy, İlçe Belediye Başkanı Süleyman Acar ile Ankara Doğa Sporları Off Road Derneği (Andoff), Türk Off ve Wolf Team ekiplerinden yetkililer, yarış pistinde bir araya geldi.Pistin incelenmesinin ardından açıklama yapan Kaymakam Aksoy, yarışmayı sağlam temeller üzerinde düzenleyerek geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti.
Belediye Başkanı Acar da yarışın Kızılcahamam'ın tanıtımına katkı sağlayacağını belirterek, "Heyecanla beklediğimiz yarışın son hazırlıklarını inceledik. Tüm yarış severleri Kızılcahamam'daki yarış heyecanına katılmaya bekliyoruz." dedi.

Yarış Dera Yarış Pisti Trol 

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