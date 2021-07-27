ANKARA - Türkiye-Angola İşbirliği Anlaşmaları imza töreni (1)
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço'nun salona gelişi - Salonda bulunan katılımcılar - İki ülke arasında imzalanan İşbirliği Antlaşmalarının imzalanmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço ile Türkiye - Angola İşbirliği Antlaşmaları imza törenine katıldı. (1)
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