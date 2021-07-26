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ANKARA - Türk üniversitelerinin tanıtılacağı YÖK Sanal Fuarı yarın başlıyor
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Türk üniversitelerinin tanıtılacağı YÖK Sanal Fuarı yarın başlıyor

ANKARA - Türk üniversitelerinin tanıtılacağı YÖK Sanal Fuarı yarın başlıyor

- YÖK Sanal Fuarı için hazırlanan tanıtım videosuTürk üniversitelerinin tanıtılacağı YÖK Sanal Fuarı yarın başlıyor - Türk üniversiteleri, Sanal Fuar aracılığıyla, başta diplomatik temsilciliğin bulunduğu 142 ülke olmak üzere yaklaşık 180 ülkenin yükseköğretim çağındaki potansiyel öğrencilerine tanıtım yapacak - Yarın başlayacak fuar, 29 Temmuz'a kadar Türkiye saati ile 08.00 - 20.00 arasında düzenlenecekANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Kovid - 19 salgını sürecinde kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerini yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtmak amacıyla düzenlenen "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021" yarın başlayacak.YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021, 27 - 29 Temmuz 2021'de Türkiye saati ile 08.00 - 20.00 arasında yapılacak.Türk üniversiteleri, Sanal Fuar aracılığıyla başta diplomatik temsilciliğin bulunduğu 142 ülke olmak üzere yaklaşık 180 ülkenin yükseköğretim çağındaki potansiyel öğrencilerine, görsel ve işitsel materyallerle, canlı bağlantı ve anlık ileti yoluyla tanıtım yapacak.Fuar kapsamında potansiyel öğrenciler ve aileleri, Türk yükseköğretim sisteminin yanı sıra, tarihi, sosyal ve kültürel değerleri hakkında da bilgi sahibi olabilecek.İlki geçen yıl düzenlenen ve dünya çapında büyük ilgi gören Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı'nın bu yıl da uluslararası düzeyde büyük ilgi görmesi bekleniyor.Sanal fuarda, üniversitelere ait stantların yanı sıra, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Ulusal Ajans gibi Türk yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasına katkı sağlayan paydaş kuruluşlara ait stantlar yer alacak.

Diplomat Yurt Dışı Uluslararası Öğrenciler 

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