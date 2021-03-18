Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Türk, Azerbaycanlı, KKTC'li ve Türkmen şehit çocukları Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Türk, Azerbaycanlı, KKTC'li ve Türkmen şehit çocukları Anıtkabir'i ziyaret etti

- Şehit çocukların Anıtkabir'i ziyaret etmesiTürk, Azerbaycanlı, KKTC'li ve Türkmen şehit çocukları Anıtkabir'i ziyaret ettiANKARA (AA) - Türkiye, Azerbaycan, KKTC'li ile Iraklı ve Suriyeli Türkmen şehit asker çocukları Ankara 'da Anıtkabir, İkinci Meclis ve Ankara Kalesi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.Vatan Yıldızları Vakfı tarafından düzenlenen "Evlatlarımız Tek Yürek" isimli organizasyonda babaları şehit olan 30 çocuk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Ankara 'nın tarihi ve turistik noktalarını gezdi.Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan grup, ardından İkinci Meclis'te bulunan Cumhuriyet Müzesini de ziyaret etti.Şehit çocukları, program çerçevesinde dün de Etnografya Müzesi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesindeki Milli Mücadele sergisine ve kütüphaneye gitmişti.

Şehit Şehit Asker Kütüphane Akkale Irak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kadın subay çocukların yüzünü güldürdüKadın subay çocukların yüzünü güldürdü
Cizre'de Bodrum Kattan Cephanelik Çıktı!Cizre'de Bodrum Kattan Cephanelik Çıktı!
İşte Şehit Olan Askerlerin İsimleriİşte Şehit Olan Askerlerin İsimleri
Sivas'ta Polis Otobüsü Kaza Yaptı.. Olay Yerinden İlk GörüntülerSivas'ta Polis Otobüsü Kaza Yaptı.. Olay Yerinden İlk Görüntüler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement