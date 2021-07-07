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ANKARA - Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

- TAMKFED Başkanı Çağdaş Yavuz ve beraberindeki üyelerin Anıtkabir'i ziyareti - TAMKFED Başkanı Yavuz'un Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakması - Saygı duruşunda bulunulması - TAMKFED üyelerinin Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirmesi - TAMKFED Başkanı Yavuz'un Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması - Çağdaş Yavuz'un konuşmasıTüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret ettiANKARA (AA) - Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu (TAMKFED) Başkanı Çağdaş Yavuz ve beraberindeki üyeler, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Yavuz ve beraberindekiler, daha sonra Misak - ı Milli Kulesi'ne geçti.Yavuz, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti:"Sayın Ulu Önder Atatürk, Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu olarak 21 il dernek başkanım ve yöneticimizle huzurunuzdayız. Türk gençliği olarak burada olmanın gururu içerisindeyiz.TAMKFED olarak sizin ve silah arkadaşlarınızın verdiği mücadeleye saygımızı sunmak için kilometrelerce yol alarak gelen kardeşlerimle beraber ilke ve inkılaplarınıza sahip çıkacağımıza, vatanımızı kanımızın son damlasına kadar koruyacağımıza söz veriyoruz. Sizin bizlere emanet etmiş olduğunuz vatanımız, yine bu vatanın gençlerine emanettir. Rahat uyuyun."

Dera Saygı Duruşu Hatıra Fotoğrafı Dernek Başkanı Irak 

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