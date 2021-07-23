ANKARA - Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı
- Cenaze töreni için toplananlar - Cenaze namazının kılınması - Helallik alınması ve dua edilmesi - Tabutun cenaze aracına taşınması - Cenazenin alkışlar eşliğinde uğurlanması - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun konuşması - Cenaze aracının gidişiANKARA (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız, Karşıyaka Mezarlığı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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