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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Ticaret için gittiği Suriye'de tutuklanan Türk iş insanı, 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

ANKARA - Ticaret için gittiği Suriye'de tutuklanan Türk iş insanı, 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

- Vakkas Orhan'ın 10 yılın ardından ailesine kavuşması - Vakkas Orhan'ı evin önünde aile üyelerinin karşılaması - Vakkas Orhan'ın konuşması - Vakkas Orhan'ın eve girmesi - Vakkas Orhan'ın eşi Ayşe Orhan'ın konuşması - Kızı Fadime Orhan'ın konuşması - Vakkas Orhan'ın 10 yıl önceki fotoğrafıTicaret için gittiği Suriye'de tutuklanan Türk iş insanı, 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu - Türkiye'ye dönen Vakkas Orhan, Ankara 'daki ailesiyle yıllar sonra gerçekleşen buluşmada gözyaşlarına hakim olamadı - Vakkas Orhan: - "Hürriyetime, yakınlarıma, çocuklarıma kavuşmanın sevinci içerisindeyim"ANKARA (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - Ticaret yapmak için 2011'de gittiği Suriye'de tutuklanan Türk iş insanı Vakkas Orhan, 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Orhan'ın ailesiyle buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.Adıyaman'da ısıtma sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Orhan, ticaret için 2011'de Suriye'ye gitti.Suriye'de çıkan iç savaşın ardından Orhan, çeşitli suçlamalar yöneltilerek tutuklandı ve Halep'teki bir cezaevine konuldu.Bir süre tek kişilik hücrede de kalan Orhan, yaklaşık 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu.Hatay'da, 18 Mayıs'ta Türk yetkililere teslim edilen Orhan, dün Ankara 'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan ailesiyle buluştu.Orhan'ı, evinde eşi Ayşe Orhan, kızı, oğlu, torunları ve akrabaları karşıladı.Yıllar sonra gerçekleşen kavuşmada duygusal anlar yaşandı, Orhan ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. - "10 yıl boyunca 'Ya Rabbi beni hürriyetime kavuştur' diye dua ettim"AA muhabirine yaşadığı zorlu yılları anlatan Vakkas Orhan, "Hürriyetime, yakınlarıma, çocuklarıma kavuşmanın sevinci içerisindeyim. Memleket hasreti... Tam 10 yıl boyunca 'Ya Rabbi beni hürriyetime, memleketime, çoluk çocuğuma kavuştur.' diye dua ettim." dedi.
Suriye'de kötü şartlarda tutulduğunu ve aç bırakıldığını anlatan Orhan, "Gitmeden önce 80 kiloydum, orada 35 kiloya kadar düştüm. Allah'a hamdolsun şu an son derece iyiyim, çok sevinçliyim." diye konuştu.
Fiziki ve manevi baskılar gördüğünü ancak hiç ümitsizliğe kapılmadığını dile getiren Orhan, "Allah'ım bir gün benim için bu kapıyı açacak ve ülkeme yetişeceğim' diye düşündüm." ifadesini kullandı. - "Eşim iş için gitti, bunu hak etmedi"Ayşe Orhan ise eşine sağ salim kavuştuğu için çok sevinçli olduğunu belirtti.
"10 yıllık hasret sona erdi." diyen Orhan, "Eşim iş için gitti, bunu hak etmedi. Allah, ona bunu yapanların da yanına koymasın." dedi.
- "İlk defa bayramı yaşıyoruz"Fadime Orhan da babasına kavuştukları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Yıllar sonra ilk defa bayramı yaşıyoruz. İnsanın en sevdiği ve değerli varlığı yanında olmalıymış. Tek önemli şey bu." diye konuştu.

İç Savaş Muhabir Hamdolsun Şili Irak 

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