ANKARA - Terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
- Irak kuzeyi Zap ve Avaşin - Basyan bölgelerinde ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemeleri - EYP'nin imha edilmesiANKARA - Irak kuzeyi Zap ve Avaşin - Basyan bölgelerinde komando birlikleri tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 2 adet AK - 47 piyade tüfeği, 14 adet el bombası, 12 adet EYP çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
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