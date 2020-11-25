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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

ANKARA - Terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

- Irak kuzeyi Zap ve Avaşin - Basyan bölgelerinde ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemeleri - EYP'nin imha edilmesiANKARA - Irak kuzeyi Zap ve Avaşin - Basyan bölgelerinde komando birlikleri tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 2 adet AK - 47 piyade tüfeği, 14 adet el bombası, 12 adet EYP çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

El Bombası Piyade Komando 

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