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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

ANKARA - Terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

- Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği baskında zanlıları gözaltına alması Ankara 'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltıANKARA (AA) - Ankara 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgüt adına kuryelik ve iş birlikçilik yaptığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın mahalli alan yapılanması ile örgüt yönetimi arasından kuryelik faaliyeti yürüttükleri iddia edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Düzenlenen operasyonda örgüt adına kuryelik ve iş birlikçilik yaptığı öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda örgütsel kitaplar, dijital materyaller ve 1 av tüfeği ele geçirildi.Zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Akalan Muhabir Terör Örgütü 

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