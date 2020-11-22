ANKARA - Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

- Polislerin operasyonları - Gözaltına alınan zanlılar Ankara 'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltıANKARA (AA) - Ankara 'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen şüpheliler takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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