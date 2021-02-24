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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Terör örgütü DEAŞ içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli yakalandı

ANKARA - Terör örgütü DEAŞ içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli yakalandı

- Terör örgütü DEAŞ zanlısının adrese düzenlenen baskında gözaltına alınması - Ekiplerin şüphelinin "ganimet" olarak Irak'tan kaçırdığı 7 yaşındaki ezidi kız çocuğunu da kurtarması - Zanlının sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilmesiANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonuyla terör örgütü DEAŞ içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli yakalandı.

Polis Aracı Polis Akalan Kız Çocuğu Terör Örgütü 

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