ANKARA - Terör örgütü DEAŞ içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli yakalandı
- Terör örgütü DEAŞ zanlısının adrese düzenlenen baskında gözaltına alınması - Ekiplerin şüphelinin "ganimet" olarak Irak'tan kaçırdığı 7 yaşındaki ezidi kız çocuğunu da kurtarması - Zanlının sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilmesiANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonuyla terör örgütü DEAŞ içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli yakalandı.
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