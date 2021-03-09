ANKARA - Tarımda 21 Özgün Kadın 'Ben Yaptım Sen de Yaparsın' Programı - Detaylar
ANKARA - Tarımda 21 Özgün Kadın "Ben Yaptım Sen de Yaparsın" Programı - Detaylar - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelişi - Salondaki katılımcılarANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Tarımda 21 Özgün Kadın "Ben Yaptım Sen de Yaparsın" programına katıldı. (7)
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