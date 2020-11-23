ANKARA - Soylu: 'Eylem planlarında aldığımız kararlardan bir tanesi elektronik kelepçe sayısını artırmaktır'
ANKARA - Soylu: "Eylem planlarında aldığımız kararlardan bir tanesi elektronik kelepçe sayısını artırmaktır" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Anıttepe yerleşkesinde, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (3)
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