ANKARA - Soylu: '2019 rakamlarıyla milyon nüfus başına düşen kadın cinayeti sayısı Türkiye'de dört civarında'
ANKARA - Soylu: "2019 rakamlarıyla milyon nüfus başına düşen kadın cinayeti sayısı Türkiye'de dört civarında" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantının yapılacağı salona gelmesi - Tanıtım filmi gösterimi - Konuşmacılardan görüntü - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Anıttepe yerleşkesinde, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım