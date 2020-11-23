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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Soylu: '2019 rakamlarıyla milyon nüfus başına düşen kadın cinayeti sayısı Türkiye'de dört civarında'

ANKARA - Soylu: '2019 rakamlarıyla milyon nüfus başına düşen kadın cinayeti sayısı Türkiye'de dört civarında'

ANKARA - Soylu: "2019 rakamlarıyla milyon nüfus başına düşen kadın cinayeti sayısı Türkiye'de dört civarında" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantının yapılacağı salona gelmesi - Tanıtım filmi gösterimi - Konuşmacılardan görüntü - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Anıttepe yerleşkesinde, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
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Kadın Cinayeti Lyon Toplantı Cinayet 

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