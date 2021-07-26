Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
ANKARA - Son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında yakalananlardan 12'si tutuklandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında yakalananlardan 12'si tutuklandı

ANKARA - Son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında yakalananlardan 12'si tutuklandı

- Zanlıların emniyetten çıkarılması Ankara 'da son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında yakalananlardan 12'si tutuklandıANKARA (AA) - Ankara 'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 160 şüpheliden 12'sinin tutuklandığı bildirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 19 - 25 Temmuz'da operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 2 kilogram esrar, 950 gram bonzai ve 13 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.Gözaltına alınan 160 şüpheliden 12'sinin tutuklandığı kaydedildi.

Operasyon Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Gözaltı 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı