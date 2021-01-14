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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ankara sokaklarında limuzinin zor anları

Ankara sokaklarında limuzinin zor anları

Limuzinin dönerken zorlandığı anlar

( ANKARA ) ANKARA

Limuzin İhlas Kamera İlginç Görüntü 


- Başkent’te dar sokaktan dönmeye çalışan limuzin zor anlar yaşadı. Ankara Çankaya’da ana yoldan dar sokağa girmek isteyen limuzin zor anlar yaşadı. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca dönmeye çalışan araç trafik oluştururken, arka koltukta oturan bir kişinin camdan çıkarak şoförü yönlendirmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Olay İhlas Haber Ajansı kameralarına yansıdı.
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