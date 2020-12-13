ANKARA - Sokaklar boş kaldı

- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda hakim olan sakinlik - Polis ekiplerinin denetimleri - Köpeğini gezdiren vatandaş - Ulus'ta hakim olan sakinlik - Sakinliğin hakim olduğu Ulus meydanıANKARA - Başkentte, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
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