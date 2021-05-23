ANKARA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- Kızılay Meydanı - Trafik ekiplerinin denetimi - Denetim sırasında bir ticari takside şoförün yanında oturan yolcunun uyarılması - Yolcunun taksinin arka tarafındaki koltuğa oturmasıANKARA (AA) - Başkentte yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla bugün de cadde ve sokaklar boş kaldı.
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