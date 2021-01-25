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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara-Sivas arasını 2 saate düşürecek YHT projesi test sürüşü başladı

Ankara-Sivas arasını 2 saate düşürecek YHT projesi test sürüşü başladı

YHT'den drone görüntüsü

Test Sürüşü Yüksek Hızlı Tren Yüksek Hız Hızlı Tren Forma 

-Kırıkkale istasyona tren gelirken
-Yetkililer trenden inerken
-Tren hareket ederken
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Ankara-Sivas ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) test sürüşleri başladı.
Ankara garından hareket eden yüksek hızlı tren Kırıkkale'ye ulaştı. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesinde performans testleri başladı.
Kırıkkale'ye kadar konvansiyonel hat kesiminden gelen yüksek hızlı tren bir süre istasyonda mola verdi. Daha sonra burada TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun istasyonda yaptığı incelemenin ardından Balışeyh-Sivas Yüksek Hızlı Tren hat kesimini kullanan yüksek hızlı tren, Sivas'a hareket etti. Test sürüşleri imalatı tamamlanan demiryolu hattında 25 KV 50 Hz elektrifikasyon katener hattı altındaki performansı ile hat üzerinde bulunan tüm sinyalizasyon sistemi, özellikle tren tespit sistemiyle olan etkileşiminin gözlemlenmesi amacıyla performans testi gerçekleştirdi. 440 kilometrelik ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek olan projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu belirtildi. (HA-KA
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