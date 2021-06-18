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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - Sahil Güvenlik Teşkilatından Anıtkabir'e ziyaret

ANKARA - Sahil Güvenlik Teşkilatından Anıtkabir'e ziyaret

- İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve beraberindekilerin Aslanlı Yol'da yürümesi - İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'un Atatürk'ün mozolesine çelenk koyması - Saygı duruşunda bulunulması - İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve beraberindekilerin Anıtkabir önünde fotoğraf çekimi - İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'un Misak - ı Milli Kulesinde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması - İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'un konuşmasıSahil Güvenlik Teşkilatından Anıtkabir'e ziyaretANKARA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve beraberindeki heyet, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 39. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile Sahil Güvenlik Teşkilatı mensuplarından oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.Ersoy'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.Hatıra fotoğrafı çekilmesi sonrası Misak - ı Milli Kulesi'ne geçen Ersoy, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:"Aziz Atatürk, bugün denizlerimizin emniyet ve güvenliğini sağlamaktan sorumlu tek genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 39. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururu ile huzurunuzdayız.Sahil Güvenlik Komutanlığımız, uhdesindeki donanımlı personeli ve modern platformlarının yanı sıra envanterine katacağı yerli ve milli olarak üretilen yüzer ve uçar unsurları ile sorumluluk sahasındaki görev etkinliğini her geçen gün artırmaktadır.Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz hak ve menfaatlerini koruma görevini bugüne kadar etkin bir şekilde yerine getirmek üzere fedakarca çalışan Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizlerde akla ilk gelen ve güven veren saygın bir kurum olma vizyonu ile bundan sonra da denizlerimizin korunmasında yüce milletimizin güvencesi olmaya devam edecektir.Bu duygu ve düşüncelerle Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 39. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, teşkilatımıza emeği geçen bütün mensuplarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla yad ediyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz."

Gaziler Şehit Saygı Duruşu Akarca Çekim 

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