ANKARA - Şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
- Polis ekiplerinin bir eve baskın düzenlemesi - Ekiplerin evde arama yapması Ankara 'da şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındıANKARA (AA) - Ankara 'da sabaha karşı 10 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Çeşitli miktarlarda eroin ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Uyuşturucu - uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem başlatıldı.Emniyet yetkilileri, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri pazarlayarak çocukları ve gençleri zehirlemeye çalışan suç örgütleri ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.
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