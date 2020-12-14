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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Posta çalışanları bu kez mektup gönderen değil, alan oldu

ANKARA - Posta çalışanları bu kez mektup gönderen değil, alan oldu

PTT AŞ tarafından hazırlanan videoPosta çalışanları bu kez mektup gönderen değil, alan olduANKARA (AA) - PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, kurumun 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çalışanlara mektup göndererek, emekleri için teşekkür etti.AA muhabirinin PTT AŞ'den edindiği bilgiye göre, şirketin 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Bu kez mektup alma sırası onlarda" sloganıyla çalışanlar için sürpriz bir çalışma yapıldı.Genel Müdür Gülten imzasıyla hazırlanan mektupta, şirketin bugünlere gelmesinde emeği geçen çalışanlara teşekkür edildi.Mektupta, PTT ailesinin 180 yıllık başarısının arkasında tüm PTT çalışanlarının emeğinin olduğunu belirten Gülten, "Bugüne kadar milletimiz için binlerce mektup emanet aldılar, şimdi mektup alma sırası onlarda" ifadesini kullandı.

Muhabir 

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