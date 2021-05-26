ANKARA - Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Leitao, AA'yı ziyaret etti
- Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao ile AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün sohbet etmesi - Salondaki katılımcılar - Hediye sunumuANKARA - Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Büyükelçi Leitao’yu AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ağırladı.
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