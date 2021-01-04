Ankara polisi kaçakçılara göz açtırmıyor

- Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Başkent’te kaçak alkol ve sigara satıcılarına yönelik 28 Aralık 2020 - 3 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ;3 bin 127 adet ilaç, Bin 795 adet muhtelif/elektronik eşya, 344 litre kaçak/sahte alkollü içki, 82 kg tütün, 7 adet sikke ele geçirildi. (ÖMR-
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