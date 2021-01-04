Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara polisi kaçakçılara göz açtırmıyor

Ankara polisi kaçakçılara göz açtırmıyor

-Operasyonlardan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Alkollü İçki Akalan Elektronik Eşya Kaçakçılık Kaçak Alkol 


- Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Başkent’te kaçak alkol ve sigara satıcılarına yönelik 28 Aralık 2020 - 3 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ;3 bin 127 adet ilaç, Bin 795 adet muhtelif/elektronik eşya, 344 litre kaçak/sahte alkollü içki, 82 kg tütün, 7 adet sikke ele geçirildi. (ÖMR-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı