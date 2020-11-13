Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Ankara polisi iki tırda 6 ton 665 kilo kaçak tütün ele geçirdi

Ankara polisi iki tırda 6 ton 665 kilo kaçak tütün ele geçirdi

Sergi görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Kaçak Akalan Sigara Memur Kaçakçılık 


- Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle’de düzenlenen operasyonda iki tırda 6 ton 665 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.Ankara Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmada kaçakçılık suçlarından kaydı bulunan 4 kişinin mukavemeti ile karşılaştı. "Görevli memura mukavemet ve görevini yaptırmamak için direnme" suçundan toplam 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilere yönelik çalışmalar ve edinilen istihbari bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda iki tırda 6 ton 665 kilogram (16 bin 188 paket) kaçak tütün, 580 paket nargile tütünü, 4 bin 850 paket makaron filtresi, 124 adet gümrük kaçağı sigara ağızlığı, 75 adet gümrük kaçağı çakmak, 5 bin 977 adet gümrük kaçağı sigara tabakası ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Sigarayı Bıraktıracak 10 Kilit AdımSigarayı Bıraktıracak 10 Kilit Adım
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı