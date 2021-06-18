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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - Polatlı'da inşaatta meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti

ANKARA - Polatlı'da inşaatta meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti

- Polatlı'da çöken bina - Beton kalıpları - İşçinin ayakkabısıPolatlı'da inşaatta meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybettiANKARA (AA) - Ankara 'da Polatlı Yeni Sanayi Bölgesi'nde inşaatta meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Polatlı Gülveren Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Bölgesi'nde bulunan inşaatta göçük meydana geldi.İnşaatın birinci katı için kalıplara beton döküldüğü sırada işçilerden Özgür Aydaş göçük altında kaldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerince göçük altından çıkarılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.Aydaş'ın cenazesi Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenaze Gesi Sağlık Ekipleri 

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