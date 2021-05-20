ANKARA - Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi
- Operasyondan detaylar - Ele geçirilen malzemeler - Silah ve mühimmatlarPençe - Şimşek ve Pençe - Yıldırım operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildiANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe - Şimşek ve Pençe - Yıldırım operasyonlarında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe - Şimşek ve Pençe - Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurulmaya devam edildiği belirtildi.Açıklamada, başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği duyuruldu.
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