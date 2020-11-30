ANKARA - Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi'den AA'ya ziyaret
- Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad'un Gazi, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etmesi - Gazi'yi, AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu'nun ağırlamasıPakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi'den AA'ya ziyaretANKARA (AA) - Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi'yi, AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu ağırladı. Görüşmede, AA Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat da hazır bulundu.Görüşmede, Türkiye ve Pakistan ikili ilişkileri ile Cammu Keşmir'deki gelişmeler değerlendirildi.Büyükelçi Gazi, Cammu Keşmir'deki gelişmeler ve Pakistan'daki terör saldırılarıyla ilgili bilgi verdi.
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