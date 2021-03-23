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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Pakdemirli: 'Yeni projeleri tarım ve kırsal alanlara kazandırmak için büyük gayret gösteriyoruz'

ANKARA - Pakdemirli: 'Yeni projeleri tarım ve kırsal alanlara kazandırmak için büyük gayret gösteriyoruz'

ANKARA - Pakdemirli: "Yeni projeleri tarım ve kırsal alanlara kazandırmak için büyük gayret gösteriyoruz" - 2021 IPARD Yatırımcı Buluşması Programı - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girişi - Salondan ve katılımcılar görüntüler - Tanıtım filminin izlenmesi - Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 IPARD Yatırımcı Buluşması Programına katıldı.
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Tarım Demirli 

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