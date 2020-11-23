ANKARA - Öztrak: 'Bu hafta, kaybolan döviz rezervlerinin araştırılması için TBMM'ye önerge vereceğiz'
ANKARA - Öztrak: "Bu hafta, kaybolan döviz rezervlerinin araştırılması için TBMM'ye önerge vereceğiz" - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasıANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.(3)
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