Ankara Organize’den “Barutlar Çetesi” operasyonu



- Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “Barutlar Çetesi” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 20 kişi göz altına alındı. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara’da faaliyet gösteren suç örgütü “Barutlar Çetesi” takibe alındı. Yapılan çalışmalarda; Altındağ bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sonrasında bölgede yeniden yapılanmaya çalışan ve bundan dolayı da bölgedeki diğer gruplarla çatışma içinde olan ve çok sayıda silahlı yaralama olayına karışan çete mensupları ve üyeleri tek tek tespit edildi. Barutlar Çetesi olarak bilinen suç örgütünün uyuşturucu madde ticareti, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, tefecilik, kasten yaralama gibi pek çok sayıda suça karıştıkları belirlendi. Örgütün liderliğini H.Barut isimli kişinin yaptığı tespit edildi. Organize ekiplerinin 24 şahsa yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 20 kişi polis tarafından göz altına alındı. 22 ikamet ve 4 iş yeri adresi olmak üzere toplam 26 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin ev ve işyeri aramalarında, çok sayıda çek- senet, uyuşturucu madde, kırmızı ve yeşil reçete bu tabancalara ait çok sayıda fişekler ele geçirildi. Zanlıların emniyet işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Emniyet işlemleri sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edilecek. (İÇ-



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