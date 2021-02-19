ANKARA - Oktay: 'Azerbaycan'la imzaladığımız protokol ve eylem planı, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için önemli bir aşama'
ANKARA - Oktay: "Azerbaycan'la imzaladığımız protokol ve eylem planı, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için önemli bir aşama" - İmza töreni - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Azerbaycan'la imzaladığımız protokol ve eylem planı, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için önemli bir aşama."
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