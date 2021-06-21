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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak yağış etkili oldu

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak yağış etkili oldu

Sağanak yağıştan genel ve detay görüntü

( ANKARA ) ANKARA

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- Ankara'nın Nallıhan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'da bir süredir etkili olan yağışlı hava kendini Nallıhan ilçesinde gösterdi. İlçe merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle yollar dereye dönerken kurulu olan pazarda aşırı yağıştan etkilendi. Selin getirdiği molozlar cadde ve sokakları doldururken derelerde taştı.
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