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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara'nın incisi Kocatepe Camisi beyaza büründü

Ankara'nın incisi Kocatepe Camisi beyaza büründü

Kocatepe Camisi'nin havadan görüntüsü

( ANKARA )- Ankara'nın simgelerinden olan Kocatepe Camisi'nin kar altındaki görüntüsü havadan görüntülendi ANKARA

Kar Yağışı 


- Ankara'da öğlen saatlerinden etkisini artıran kar yağışı, kentin simgelerinden birisi olan Kocatepe Camisi'ni beyaza bürüdü. Başkent'in simgelerinden biri olan Kocatepe Camisi'nin kar altındaki görüntüsü ile etkiledi. Kar altında kalan ve havadan görüntülenen caminin ihtişamı ortaya çıkarken, beyaz görüntüsü ile göz kamaştırdı. (DY-
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