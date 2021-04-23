Ankara’nın duvarları 23 Nisan’da sanatla buluştu

-Duvarı boyayan gençler

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( ANKARA ) ANKARA



- ANFA Genel Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Malazgirt Bulvarı’nın duvarlarını renklendirdi.Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da sanatsal faaliyetlerle Başkentlileri buluşturmaya devam ediyor. Mural-art çalışmaları ve grafitilerle cadde ve bulvarları süslemeye başlayan ANFA Genel Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Malazgirt Bulvarı’nın duvarlarını renklendirdi. ANFA Fuar, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Resim Atölyesi’nin 23 Nisan’a özel olarak 23 Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği mural-art etkinliğini Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da ziyaret etti. 1071 Malazgirt Bulvarı’nda yaklaşık 250 metrekarelik duvarda gerçekleştirilen özel boyama çalışması 2 günde tamamlandı.Ankara’nın sembolleri resmedildiGri renkteki duvara Ankara’nın sembol ve değerlerinin yanı sıra Başkent’in dört beyazı olarak bilinen Ankara tavşanı, Ankara kedisi, Ankara keçisi, Ankara güvercini ve diğer hayvan figürleri de resmedildi. Resim Atölyesi çalışanları ve usta öğreticiler tarafından yönlendirilen genç yetenekler böyle bir farkındalık projesinde yer aldıklarından dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımda sanata ve sanatçıya verdiği desteği şu sözlerle ifade etti:“‘Kendi rengiyle Ankara’ diyerek yola çıkan genç yetenekler, 1071 Malazgirt Bulvarı’ndaki duvarı birbirinden güzel eserler ile donattı. 23 Nisan’da kent estetiğimize değer katan, çocuklara renkleri armağan eden 23 Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencimize teşekkürlerimi sunuyorum.”



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