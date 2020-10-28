- Ankara Narkotik polisi 70 kilogram eroin yakaladı

--Bulunan uyuşturucu maddeler



( ANKARA ) ANKARA



- Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmalar çerçevesinde 70 kilogram eroin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sürüyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü polisi 1 aylık operasyonlarda 771 ayrı olay ile ilgili olarak, toplam da bin 400 şüpheliyi yakaladı. Bu zanlılardan 155' i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kargo aktarma merkezinde yapmış olduğu çalışmada tek seferde 70 kilogram uyuşturucu eroin maddesi ele geçirildi 32 kilogram esrar Ankara'ya il dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğine dair edinilen istihbari bilgi üzerine uygulama noktasında yapılan bir araçta yapılan aramada streç filime sarılı halde 9 paket halinde toplam 32 kilo esrar maddesi ele geçirildi. 16 bin hap İl merkezinde yapılan çalışmalar ve baskınlarda ise 10 bin adet ve 6 bin adet olmak üzere toplam 16 bin adet uyuşturucu extacy hap yakalandı.(İÇ



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