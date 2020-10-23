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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Ankara Narkotik polisi 31 kilo kubar esrar ele geçirdi

Ankara Narkotik polisi 31 kilo kubar esrar ele geçirdi

Operasyondan görüntü

Polis Uyuşturucu Harekete Geç Polis Ekipleri Trol 

-Esrar görüntüleri
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durdurulan iki araçta yapılan aramada toplam 31 kilo 860 gram kubar esrar ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Kayseri'den Ankara’ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçirdi. Elmadağ ve Mamak ilçelerinde durdurulan iki araçta yapılan arama ve kontrollerde, 31 kilo 860 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyet işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.
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